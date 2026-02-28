Будину обязали оплатить ЖКХ по суду

Ольга Будина проиграла суд Столичному Фонду капитального ремонта. Журналисты РИА Новости со ссылкой на судебные документы, сообщают, что актрису обязали погасить задолженность по оплате ЖКХ, включая электроэнергию.

Точная сумма долга не называется. Решение по судебному разбирательству вступило в законную силу, что дает фонду право обратиться к приставам для принудительного взыскания средств.

Актриса много занимается благотворительностью, создала фонд, поддерживает воспитанников детских домов и многодетные семьи, а еще курирует фестиваль любительских семейных театров. Будина помогает бойцам в зоне СВО, а также сняла документальный фильм о прифронтовой Белгородской области с названием «Иди за мной».