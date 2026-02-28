Экс-солистку Reflex Малахову «кинули» застройщики

Певица и актриса Женя Малахова вынуждена с мужем и двумя детьми ютиться в квартире родителей. Дело в том, что молодая семья вложилась в квартиру в строящемся доме в хорошем районе Москвы. По договору были определены сроки строительства, но застройщик в них не уложился, пишет «Московский Комсомолец».

«Все плохо. Мы уже нешуточно захватили квартиру родителей. Проживаем нашей большой семьей в тесной маленькой квартире. Застройщик продлил сдачу дома. Пока еще эти сроки в рамках закона: оказывается, есть период, в рамках которого застройщик имеет право задерживать выдачу ключей. Но изначально на словах были озвучены другие сроки», - пожаловалась Женя.

А пока не всем членам семьи хватает места. Иногда Жене приходится спать с сыном, так как у него нет своей комнаты и кровати. По словам бывшей солистки группы Reflex, артисты ничем не отличаются от обычных людей в плане проблем.