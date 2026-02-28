Пересильд не может улететь из Дубая

Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение о закрытии воздушного пространства из-за атак Ирана по военным базам США в ОАЭ.

В связи с этим тысячи туристов и гостей не могут вылететь домой из Дубая. Юлия Пересильд также застряла в аэропорту, сообщает Телеграм-канал Mash.

А в Израиль не может вернуться известный израильский DJ дуэта Vini Vici — Авирам Сахарай. Музыкант прилетел в Россию отыграл концерт в Москве, и на очереди мероприятие в Питере. Но, поскольку рейсы отменены и воздушное пространство страны закрыто, он боится, что не скоро попадет на родину.

Авиационные власти ряда государств Ближнего Востока объявили о закрытии воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов. Российским авиакомпаниям рекомендовано скорректировать маршруты, а полеты в Израиль и Иран временно приостановлены.