Надежда Бабкина выиграла суд у МЧС и получила 50 тысяч рублей. Разбирательство шло о подвале в здании на Садовой-Черногрязской улице в Москве.

Как информируют NEWS.ru, в свое время городские власти передали театру «Русская песня» подвальное помещение. Театр использовал площади в качестве склада. Позднее представители МЧС заявили, что назначение этого помещения – бомбоубежище, и там необходим ремонт, потому что нарушена герметизация, а также отсутствует необходимое оборудование.

Однако коллектив Бабкиной отказался восстанавливать подвал в качестве укрытия за свой счет, поскольку город передал квадратные метры в статусе обычного нежилого помещения, а не защитного сооружения.

Суд изучил документацию и признал правоту Бабкиной.

Народная артистка России, певица Надежда Бабкина, в 2025 году отметила 75-летие. За полвека на сцене она завоевала любовь миллионов и стала главным популяризатором народной музыки.