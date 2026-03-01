Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева традиционно «разрешила» весну. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

76-летняя знаменитость вновь высказалась о придуманном ею «празднике желтых тюльпанов». Так, каждое первое воскресенье марта артистка символически позволяет весне наступить.

«Дорогие друзья! Вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом, чтобы все было у нас хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными искренними словами: "Весну разрешаем!"» — обратилась к поклонникам звезда.

В феврале концертный директор Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала сообщения о том, что артистка может посетить Россию в 2026 году.