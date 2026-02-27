Жена Natan решилась на пластику за миллионы рублей

Жена певца Алишера Мирзохонова, известного под псевдонимом Natan, Анастасия Швецова, решилась на пластику за миллионы рублей. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

37-летняя избранница артиста рассказала, что планирует полететь в Сеул ради омоложения. По ее словам, количество предложений о съемках стало большим, поэтому ей нужно хорошо выглядеть.

«Это дополнительный стимул, чтобы чувствовать себя уверенно перед камерами, потому что камера не жалеет никого. Я буду показывать вам все честно: подготовку, поездку, клинику, восстановление и результат», — заявила Швецова.

По данным Telegram-канала «Звездач», примерная стоимость хирургического вмешательства составит от 10 до 35 тысяч долларов (768 тысяч рублей — 2,7 миллиона рублей).

Ранее в феврале блогерша Дина Саева показала похудевшую мать после пластики. Она запечатлела родственницу в коричневой одежде с подтянутой кожей и четким овалом лица.