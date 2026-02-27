Розенбаум зарегистрировал бренд в России

Народный артист России Александр Розенбаум официально стал правообладателем товарного знака «Рубашка нараспашку». Как сообщает kp.ru со ссылкой на сервис Rusprofile, музыкант зарегистрировал бренд в Роспатенте 27 февраля.

Права на него будут действовать как минимум до марта 2035 года. Под новой маркой можно будет выпускать косметику, парфюмерию, часы, ювелирные изделия, одежду, канцелярию, напитки, табачную продукцию и даже оказывать бизнес-консалтинг.

Название бренд получил в честь одноименного альбома Розенбаума, вышедшего в 2010 году. В пластинку вошли 12 композиций, включая заглавную песню.

Опыт в бизнесе у артиста далеко не первый. На сегодняшний день он является учредителем пяти компаний, занятых в ресторанном деле, доставке продуктов, а также производстве пива и напитков. Первый ресторан «Толстый фраер» он открыл в Санкт-Петербурге еще в 2003 году. Сейчас сеть насчитывает около 20 заведений в городе.

Ранее сообщалось, что американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала товарный знак в России. Согласно данным Роспатента, заявка на регистрацию логотипа была подана в мае 2024 года, а в октябре 2025 года ведомство приняло решение о регистрации. Права на бренд будут действовать до 2034 года.