В Сети особо наблюдательные поклонники уверены, что Рената Литвинова вернулась в Россию. Поводом для таких умозаключений стала свежая публикация эксцентричной актрисы в своем официальном телеграм-канале.

Рената Литвинова выложила несколько фотографий, на которых запечатлена в светлом пальто на улице. "С 23 февраля!!!" - коротко подписала кадры артистка. Некоторые фанаты, внимательно рассмотрев снимки, сочли, что актриса снялась в Москве. Кто-то вспомнил, что именно 23 февраля день рождения у матери Ренаты, которая как раз живет в столице.

Родительнице Литвиновой 88 лет, она отказалась покидать Россию вслед за дочерью, которая на протяжении последних нескольких лет живет во Франции. Родственницы видятся крайне редко. Сама Рената не раз признавалась, что никак не может свыкнуться с разлукой и для нее это постоянная боль.

Сама эффектная актриса давно мечтала о жизни в Париже. Еще в 2015 году Литвинова стала обладательницей двухуровневой квартиры в столице Франции. С 2022 года актриса постоянно проживает там. Впрочем, недавно Рената призналась, что скучает по России.

За границей Литвинова не снимается в кино, она лишь играет спектакли и принимает участие в различных модных фотосессиях.