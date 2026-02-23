Дмитриенко признался в психологических проблемах

Ваня Дмитриенко признался, что столкнулся с тревожностью, причем с приходом успеха это состояние усилилось. Певец поделился своими переживаниями на шоу «Вписка».

© РИА Новости

«Я сидел в душе на коленях и плакал, потому что был очень эмоционально разогнанный. Мне было страшно. Я говорил: «Господи, помоги мне, убери это из меня. Я не понимаю, что происходит», — рассказал Ваня.

Исполнитель предполагает, что источником проблем могли быть травмы прошлого. Певец добавил, что долгое время он жил в режиме жесткого самоконтроля, сомневаясь в себе, пишет gazeta.ru.

«Я творю, меня отпускает на сцене, на студии, но ночью я не могу уснуть… У меня выходят суперхиты, а я вообще головой в другом», — констатировал он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что российский певец Иван Дмитриенко стал популярным благодаря своим композициям. По словам продюсера, его песни «слушабельны для любого уха». Он добавил, что знает исполнителя с детства, и назвал его одним из самых человечных и добрых артистов в России.