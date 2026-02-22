Охлобыстин объяснил, почему не общается с Ефремовым

Иван Охлобыстин в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия» рассказал, почему перестал общаться со своим давним другом Михаилом Ефремовым после выхода того из тюрьмы. Бывшие друзья не встречались с того момента, как Ефремов освободился.

Охлобыстин отметил, что самому ему неловко делать первый шаг, пишет СтарХит.

«Я с ним не виделся, когда он вернулся. А почему так? Потому что это деликатная ситуация. Вот он пережил чудовищную трагедию и ему сейчас очень тяжело возвращаться в реальную жизнь. И он уже не будет тем Мишей, которого я знал. Пока он сам со мной не инициирует встречу, я не дерзну его как-то беспокоить. Просто хочу, чтобы он был счастлив. А если он счастлив, когда не общается со мной, то пусть так оно и будет…» , - отметил Охлобыстин.

Говоря о профессиональных перспективах Ефремова, Охлобыстин выразил уверенность в его таланте театрального режиссера.