Глушко публично отчитал Королеву

По мнению Сергея Глушко, Наташе Королевой следует срочно сбросить лишние килограммы. Бдительный супруг контролирует формы певицы.

«Она может быть лучше. Я ей говорил, что для жизни мне все хватает. Но для человека, который выходит на сцену, есть смысл, чтобы как-то схуднуть», - заявил Тарзан в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам 55-летнего стриптизера, он хочет, чтобы его избранница выглядела идеально. А она, по мнению Сергея, недостаточно старается, пишет «Комсомольская Правда».

«Она жрет где-то на стороне. У нее встречи в ресторане», - сообщил Тарзан.

Сама Королева рассказала, что дома муж держит питание под контролем.

«Иногда, бывает, сидишь, и на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: «Положи на место!» И все! Аппетит как рукой сняло», - призналась певица.

Наташа тоже считает, что ей следует похудеть. Но пока не получается.

«Не могу зашить рот», - констатировала она.

Наташа Королева и Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, вместе уже больше 25 лет. Они сыграли свадьбу в 2003 году, а за год до этого стали родителями. Глушко — второй муж Королевой. До него певица несколько лет была женой композитора Игоря Николаева.