Земфира* приостановила карьеру и уехала в Лондон

Земфира поставила творческую карьеру на паузу и переехала из Парижа в Лондон.

Певица решила отдохнуть от частых гастролей и посвятить какое-то время очищению души и тела.

Одной из причин такого решения, сообщает издание Тhevoicemag, стало то, что певица не хочет выступать перед соотечественниками в странах бывшего СССР. Звезда опасается, что ее могут задержать и депортировать в Россию.

Также исполнительница не любит корпоративы. Считается, что она не хочет петь, когда вокруг все едят и пьют. Однако певица готова выступить на частном мероприятии, если организаторы согласятся на ее требования. Это - гонорар от 150 тысяч евро, необходим перелет частным джетом, и очень высокие пожелания к аппаратуре. Договор о выступлении следует подписать минимум за полгода, а у заказчика должно быть как можно меньше связей с Россией.

В 2023 году Земфира переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной в центре Москвы на подругу, режиссера и актрису Ренату Литвинову. А в 2025 продала свой «Мерседес», который находился в России.

*Включена в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.