Поплавская обрушилась на Пугачеву

Яна Поплавская резко отреагировала на выложенный в интернет новый снимок Пугачевой.

«Все видели новое фото Аллы Пугачевой? Даже не знаю, то ли аплодировать, то ли перекреститься…» — оценила фотографию Поплавская

© Соцсети

Поклонники Примадонны возмутились, и уже на саму актрису посыпались оскорбления. Яна молчать не стала.

«Пришли защитницы Пугачихи: „Вам, Яна, до нее никогда не дотянуться“. Ну так я вообще-то не певица, зачем мне за ней тянуться?! У нас в стране великое множество талантов, до которых Пугачевой хрипеть и дрыгаться, даже в лучшие ее годы соревноваться ей с этими самородками было бы смешно и бессмысленно», - заявила она.

Раскритиковала актриса и бывшего супруга Аллы Борисовны Филиппа Киркорова, который всегда защищает Примадонну. Поплавская считает, что тот демонстрирует преданность «предательнице», пишет СтарХит.

«Киркоров взялся за старое. Превозносит Пугачеву: „В этом году 50 лет, как она „королева нашей эстрады“. Это Алла Пугачева. Это он о беглой хриплой певичке, которая предала Россию», - возмущается Поплавская.

