Мать Оксаны Самойловой сделала пластику

Мать российской блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой Елена сделала пластическую операцию. Об этом сообщает Super со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, женщине провели якорную подтяжку груди, ради которой она на два дня летала в Дубай. При этом в рамках процедуры использовались сетки Galaflex, помогающие создать «внутренний бюстгальтер».

В настоящее время родительница инфлюэнсерши вернулась в Москву и чувствует себя хорошо.

«Она сильно изменилась как будто. Внутренне на 100 процентов, она как распустившийся цветок», — отметил источник.

