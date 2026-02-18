Директор Долиной: певица снова нарвалась на мошенников

Народная артистка РФ Лариса Долина не подавала заявку на оформление товарного знака в сфере недвижимости, рассказал журналистам ТАСС представитель певицы Сергей Пудовкин. Он добавил, что это могли сделать мошенники.

В среду, 18 февраля, российские информационные агентства сообщили, что в базе данных Роспатента появилась заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» для услуг по операциям с недвижимостью.

Товарный знак планируют зарегистрировать по двум классам (№ 36, №45) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — операции с недвижимостью, аудит, обмен денег.

«В данном случае налицо признаки мошенничества, Лариса Долина подобных регистраций не оформляла. Никаких пересечений или интересов в этой сфере у Ларисы Долиной больше не будет. Уверен, соответствующие структуры никогда не зарегистрируют данную заявку, это очевидный фальсификат», — подчеркнул Пудовкин.

Представитель певицы предположил, что история с квартирой Долиной стала для многих серьезным предупреждением. Он добавил, что это был «невероятно болезненный и жестокий опыт».