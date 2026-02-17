Долина решила жить вместе с дочерью

Певица Лариса Долина решила жить вместе со своей дочерью. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как заявила сама Долина, она не называет адрес и район нового жилья из соображений безопасности. При этом певица уточнила, что арендует квартиру на длительный срок и «на очень хороших условиях». По ее словам, она не исключает, что когда-нибудь сможет выкупить эту квартиру.

«Мы сейчас берем в аренду квартиру на длительный срок, пока в аренду. <...> Нам ее дают в аренду на очень хороших условиях. Когда сможем приобрести собственное жилье пока неизвестно. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю», — заявила она.

Напомним, что Долина попала в крупный скандал после продажи своей квартиры в Москве. После подписания сделки певица обратилась в суд — она заявила, что действовала под влиянием мошенников, а сделку необходимо аннулировать. Изначально суд встал на ее сторону и вернул квартиру, но не обязал Долину вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. Позже это решение было пересмотрено Верховным судом, а Мосгорсуд постановил выселить исполнительницу из квартиры в пользу Лурье.

Ранее СМИ сообщили, что новая квартира Долиной имеет большое количество недостатков.