Безруков открыл масленичную неделю

В России началась Масленица — неделя перед Великим постом, когда принято печь блины и ходить в гости. К праздничному марафону присоединился и народный артист России Сергей Безруков. Он опубликовал соответствующее видео, передает Super.ru.

Актер поделился с поклонниками процессом приготовления домашних блинчиков и раскрыл секрет своей любимой начинки. Как оказалось, Безруков предпочитает классическое сочетание — сметану и красную икру.

Судя по кадрам, артист основательно подошел к процессу и уже находится на «блинных вайбах», задавая тон масленичной неделе, пишет канал.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух из лаборатории «Гемотест» заявила, что при нормальном весе и достаточной физической активности можно позволить себе три-четыре блина в день.

Врач объяснила, что для здоровых людей с нормальным весом и активным образом жизни однократное переедание блинов не опасно. Блины на Масленицу — это часть традиции, источник удовольствия, и не стоит воспринимать их как нарушение режима питания, подчеркнула Кашух. Она также отметила, что нет необходимости искать рецепты без молока, яиц или сахара, заменять сметану на обезжиренный творог или делать тесто максимально диетическим.