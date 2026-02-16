Денис Майданов вступился за Долину

Заслуженный артист РФ Денис Майданов заявил, что не собирается вычеркивать певицу Ларису Долину из списка участников своего юбилейного концерта в Кремле 17 февраля. Об этом сообщает News.ru.

По словам Майданова, скандал вокруг квартиры артистки в Хамовниках никак не повлиял на его отношения к Долиной.

«К сожалению, она стала жертвой мошенников…Затем попала еще и под горячую народную волну, возможно, по вине юристов, которые вели ее дело. Никто в этой жизни ни от чего не застрахован», — заявил он.

Майданов добавил, что благодарен знаменитости за ее музыку, а также за поддержку российских военных в время СВО. Артист напомнил, что Долина выступала в местах боевых действий, и в госпиталях, и на оборонных предприятиях.