Бывшая жена Башарова подала на него в суд

Бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова подала в суд, чтобы установить сумму алиментов. Об этом она рассказала в шоу «Звезды сошлись».

Женщина уточнила, что подала в суд по просьбе самого Башарова, который ранее по собственному желанию перечислял деньги на содержание их общего сына Марселя. По словам Шевырковой, актер иногда давал ей 100 тысяч рублей, но выплаты не были регулярными.

«Он сам намекнул мне, что нужно подать на алименты. Мой представитель подал иск в ноябре, и процесс до сих пор идет», — призналась экс-супруга Башарова. Она подчеркнула, что не имеет претензий к актеру и считает его прекрасным отцом. «Я все простила Марату и отпустила, уже шесть лет в разводе! Уже все», — заключила она.

Башаров сыграл свадьбу с Шевырковой в 2017 году, но развелся после двух лет брака. Женщина обвинила актера в избиении. Известно, что он сломал ей нос. В 2024 году Башаров заявил, что Шевыркова хотела к нему вернуться, а воссоединению помешала только его новая возлюбленная.