Ревва рассказал, как его прокляли

Александр Ревва вспомнил, как его прокляла фанатка. Это случилось из за отказа певца давать автограф.

Артист раздавал автографы после концерта и чувствовал себя очень уставшим. Наконец, какую-то из девушек он попросил подойти за автографом позднее. В ответ на него обрушились проклятья.

Как пишут news.ru, этот случай показывает, что любовь аудитории к кумиру может мгновенно перейти в ненависть.

«…девушка стоит: „Я люблю вас, я люблю вас! Дайте автограф, пожалуйста“. Я такой уставший: „Пожалуйста, давайте попозже, попозже“. Я ухожу, слышу в спину: „Будь ты проклят!“ Я просто говорю о том, что как от любви до ненависти, понимаете?» — рассказал певец.

Ранее Александр Ревва показал снимки с зарубежными знаменитостями, присоединившись к тренду: артист опубликовал в личном блоге свои архивные фото с 2016 года.

Среди семейных снимков оказалось несколько памятных кадров с коллегами — Гариком Харламовым, Сергеем Буруновым, Михаилом Галустяном и Бастой, — а также с зарубежными знаменитостями — Орнеллой Мути и Эдрианом Броуди.