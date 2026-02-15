«Гады!»: Семенович обрушилась на хейтеров

Анна Семенович негодует – недоброжелатели выложили в сеть фотографии, на которых изображена она со своим возлюбленным, и акцент сделан на их расплывшиеся фигуры с большими животами. Певица ответственно заявляет, что лишние килограммы ей пририсовали хейтеры с помощью специальных программ.

© РИА Новости

Как рассказывает «Московский Комсомолец», День святого Валентина Семенович встречала в Кремле, там большой концерт «Муз-Тв». Журналисты, подошедшие к звезде за кулисами, увидели, что большого живота, который так активно обсуждают в социальных сетях, у артистки не оказалось.

Анна говорит, что сложившаяся ситуация ей чрезвычайно неприятна.

«Не знаю, кто это вообще делает. Надо разбираться, почему нас уродуют, артистов бедных. Гады!» - пожаловалась звезда.

Семенович сообщила, что весит около семидесяти килограммов.

«При этом 10 килограммов весит моя грудь. Не будем забывать, что есть особенность в моей фигуре», - уточнила исполнительница.

Ранее Анна Семенович призналась, что она вместе с матерью расстроилась из-за слухов о лишних килограммах. По словам Семенович, она и мать расплакались, увидев отфотошопленные снимки.