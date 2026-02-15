Светлана Чертищева, известная публике как певицы Betsy, несмотря на то что совсем юна (13 лет), демонстрирует организаторам выступлений грамотно продуманный райдер. Как пишет издание life, исполнительница хита «Сигма Бой» и ее помощники показали высокий уровень подготовки к выступлениям.

Трансфер прямым рейсом бизнес-классом, или поездом, или микроавтобусом, исключительно компании Mercedes. Отель уровня е ниже четырех-пяти звезд, с бассейном и недалеко от площадки.

В гримерке должны быть курица или индейка с брокколи на пару, чизкейк «Сан-Себастьян» и роллы «Филадельфия».

Что касается технического персонала, то в райдере отмечено, что они должны быть трезвыми и не употреблять обсценной лексики.

Трек Sigma Boy («Сигма Бой») юных певиц Betsy и Марии Янковской увидел свет в начале октября, но международная любовь к хиту по-настоящему окрепла в ноябре и развивается до сих пор.