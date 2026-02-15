Раскрыт райдер исполнительницы хита «Сигма Бой»
Светлана Чертищева, известная публике как певицы Betsy, несмотря на то что совсем юна (13 лет), демонстрирует организаторам выступлений грамотно продуманный райдер. Как пишет издание life, исполнительница хита «Сигма Бой» и ее помощники показали высокий уровень подготовки к выступлениям.
Трансфер прямым рейсом бизнес-классом, или поездом, или микроавтобусом, исключительно компании Mercedes. Отель уровня е ниже четырех-пяти звезд, с бассейном и недалеко от площадки.
В гримерке должны быть курица или индейка с брокколи на пару, чизкейк «Сан-Себастьян» и роллы «Филадельфия».
Что касается технического персонала, то в райдере отмечено, что они должны быть трезвыми и не употреблять обсценной лексики.
«Сигма-бой»: что это за песня, почему она популярна и как попала в мировой чарт
Трек Sigma Boy («Сигма Бой») юных певиц Betsy и Марии Янковской увидел свет в начале октября, но международная любовь к хиту по-настоящему окрепла в ноябре и развивается до сих пор.