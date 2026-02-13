Джиган назвал трендом развал семьи

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, который сейчас переживает развод со своей супругой Оксаной Самойловой, поделился своим отношением к психологам и их помощи женщинам. Об этом он заявил в очередной серии реалити-шоу об их семье «Быть Джиганом и Оксаной».

По словам артиста, многие специалисты дают женщинам неправильные советы, которые «разрушают институт брака». В итоге разводы стали для людей трендом.

«Развал семьи — это тренд. Психологи говорят, что они сильные, семья не якорь, они достойны лучшего. Это разрушение семейных ценностей. Нормальный психолог должен сказать: "Посмотри, он же не кусок говна. Он мужчина, который работает"», — сказал Денис.

Ранее Джиган назвал новых ухажеров своей жены Оксаны Самойловой падальщиками.