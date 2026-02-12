Сергей Бурунов рассказал о женитьбе

Сергей Бурунов появился на презентации телевизионного проекта, где звезды выживали в Индии. Присутствующие заметили, что после возвращения из этой страны артист похудел. Ходили слухи, что это также из-за новой возлюбленной, которая появилась у актера. В общении с журналистами артист приоткрыл завесу тайны, как ему удалось сбросить вес, а также рассказал, собирается ли он жениться.

© Московский Комсомолец

Как рассказал Бурунов на красной дорожке проекта «Тайный миллионер», ему действительно приходилось столкнуться с проблемами с питанием, так как местная кухня была для него непривычной. В итоге Сергей похудел.

«Питание в Индии мне не понравилось, потому что я есть хотел. Специи, карри... Мне это тяжело в силу возраста и изношенности функции кишечного тракта. Но меня поразило то, что у них нет микроволновки. Они боятся, для них это что-то от потусторонних сил. В итоге я брал в ресторане то, что я уже знал — кусочек курицы или утки и какие-то овощи уставшие. Приходилось их в холодном виде есть, но, слава богу, спасали бананы. Я всеяден, не привередлив в еде, но в силу того, что список анализов с каждым годом удлиняется, приходится быть привередливым в еде», - признался артист.

В заключении беседы журналисты поинтересовались, как Сергей относится к браку: не против женитьбы?