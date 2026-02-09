Рэпер Дрейк проиграл миллион долларов на ставке

Рэпер Дрейк сделал ставку в один миллион долларов на победу «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле и проиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Коэффициент на команду составлял 2.95. Артист опубликовал скриншот ставки в своих соцсетях с подписью «Ставьте против меня, если осмелитесь». Однако «Сиэтл Сихокс» разгромили «Пэтриотс» со счетом 29:13, оставив музыканта без выигрыша в почти 3 миллиона.

«Сиэтл Сихокс» совершили настоящую сенсацию, выиграв Супербоул-2026. Перед стартом сезона на их победу давали коэффициент 61,00 — команда занимала лишь 18-ю строчку в списках фаворитов.

В декабре 2025 года Дрейк сделал крупную ставку на блогера Джейка Пола, который провел поединок с бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа, и проиграл. Дрейк поставил на победу Пола 200 тысяч долларов.