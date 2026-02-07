Гагарина удивила неожиданным заявлением

Полина Гагарина всегда следит за фигурой и держит себя в отличной форме. Более того, многие поклонники считают, что певица слишком худенькая и советуют ей набрать пару-тройку килограммов.

А сама звезда, напротив, считает себя чрезмерно упитанной, информирует издание Womanhit.

«Я, правда, не в лучшей форме, потому что люблю себя сухой. Я уже долгое время не могу привести себя в порядок, потому что я жру, ребята! Да, это правда. Наверное, с 38 лет это началось. Не знаю, что происходит, но я прямо хочу есть», — призналась Гагарина.

Ранее исполнительница песни «Кукушка» порассуждала на тему того, каким видит идеального мужа. Полина призналась, что готова идти на компромиссы и уступать: допускает для себя и гибкость, и готовность соглашаться, если партнер будет выше ее «по суждениям, эрудиции, насмотренности и жизненному опыту».