Комик Сабуров прилетел в Алматы

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, прилетел в Алматы и скрылся от журналистов. Об этом сообщают «Известия».

Комик вышел из VIP-зоны аэропорта и быстро сел в серую иномарку, пока сотрудница помогала ему скрыться от камер.

Водитель автомобиля, дождавшись погрузки вещей в багажник и посадки Сабурова в салон, уехал из аэропорта на большой скорости.

6 февраля Нурлана Сабурова не пустили в Россию — его задержали в столичном аэропорту Внуково по прилете из Дубая. Уточняется, что стендапера отвели в отдельное помещение, где ему выдали документ о запрете на въезд в Россию на 50 лет.