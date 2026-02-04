Пугачева готовится к частному концерту в Дубае

Ведутся переговоры о выступлении певицы Аллы Пугачевой на частном мероприятии в Дубае, но пока стороны не могут договориться о гонораре, так как артистка хочет больше, чем ей готовы предложить организаторы. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Комсомольская правда».

По данным источников издания, новость о выступлении Пугачевой обсуждается в кулуарах уже месяц и даже называются условия, на которых готова спеть артистка.

«Закрытое мероприятие, вход по очень дорогим билетам-приглашениям, запрещена любая съемка (фото и видео). Загвоздка — в гонораре. Максимум, который обсуждается в кулуарах — 220 тыс. евро, а это почти 20 млн руб. Певица хочет больше. Известно, что до начала кочевой жизни Алла Борисовна соглашалась выступать только за 350 тыс. евро (31,7 млн руб), но никто теперь столько платить не хочет», — говорится в статье.

При этом крупнейший организатор мероприятий пояснил изданию, что спроса на выступления Аллы Пугачевой нет, она «никому не нужна».

Однако, по информации издания, за минувшие два года Алла Пугачева спела на частных мероприятиях на Кипре, в Прибалтике, периодически выпускает новые песни, текст и музыка которых были давно ею выкуплены.

«На стримингах новые песни певицы не выбиваются в топы, но небольшие (по звездным меркам) деньги приносят», — пишет газета.

Напомним, что Алла Пугачева вместе со своим мужем и детьми уехала из России в феврале 2022 года и заявляла, что не планирует возвращаться на родину. Сначала семья обосновалась в Израиле, затем переехала на Кипр. В этом году появились сообщения о том, что Пугачева летом планирует возобновить выступления на частных мероприятиях.