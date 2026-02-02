«Скромные активы» Долиной: как Лещенко разоблачил певицу

Артистка Лариса Долина пожаловалась на то, что ей приходится снимать квартиру. Как напомнил «Царьград», певицу в прошлом уже разоблачал коллега Лев Лещенко, который перечислял «скромные активы» знаменитости.

Долина отметила, что теперь является арендатором, поскольку денег на покупку нового жилья у нее нет. Впрочем, она надеется, что в будущем сможет выкупить арендуемую недвижимость, а владельцы пошли ей на встречу и предложили выгодные условия. Район своего проживания артистка раскрывать не стала.

Главной заботой Долиной стали ее животные: вместе с хозяйкой в съемное жилье переехали кошки. Для них смена места жительства стала настоящим стрессом, однако бросать их знаменитость не намерена.

При этом еще в декабре Лещенко рассказывал, что у Долиной есть четырехэтажный особняк в Подмосковье, где певица периодически проводила время, жилплощадь в элитном Лапино, а также пара квартир в Прибалтике.

«Она не бездомная, есть где жить», — заявлял он.

Кроме того, журналисты отыскали у певицы еще одну небольшую квартиру. Двухкомнатное жилье расположено в столичном районе Лефортово.

Напомним, что Долина продала квартиру матери-одиночке Полине Лурье, а после заявила, что действовала под влиянием мошенников и отдала им деньги. Она обратилась в суд, чтобы вернуть жилье и выиграла несколько процессов, однако в конечном счете Верховный суд оставил недвижимость за Лурье. В январе артистка съехала с квартиры.