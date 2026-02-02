«Приперлась ко мне»: Собчак рассказала об интервью с Гордон

Журналистка Ксения Собчак взяла интервью у юриста Кати Гордон. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она напомнила, что знаменитость регулярно коверкает ее фамилию, отметив, что сама она так делать не собирается.

Собчак и Гордон поговорили на разные в темы, в том числе о нашумевшем разводе телеведущего Дмитрия Диброва со своей женой Полиной, которая ушла к миллиардеру Роману Товстику. Юрист некоторое время занималась этим делом, представляя сторону экс-супруги Романа Елены Товстик.

«Судя по тому, что юрист Екатерина Гордон называет меня то "Собчачкой", то "Собчакидзе" (видимо, ее аудитории это нравится), свой пост в век постмодерна я тоже должна была бы начать так: "Гордониха приперлась ко мне на вьюху". Но я так говорить не буду, потому что вкус — дело субъективное. Вы меня знаете, по мне так лучше послать, чем каверкать фамилии», — заявила Собчак.

Журналистка отметила, что решила взять интервью у Гордон после выпуска фильмов про развод Товстиков. Собчак заметила, что много внимания в них было уделено общению юриста с клиентами, а сама Катя убеждена, что любой негатив в ее сторону — «происки врагов».

«В этом смысле Екатерина действительно народный персонаж, она всегда ищет проблему вовне, а не в себе», — заметила Собчак.

Журналистка также горда, что на третьем часу разговора Гордон стала искренне говорить о том, почему не получила адвокатский статус. Она уверена, что придет время, когда «Катя усомнится еще и в чипировании, и в мировом заговоре богатейших семей, и в том, что Израиль — "иудофашистское государство"».