Продюсер Леонид Дзюник считает, что певицу Аллу Пугачеву нужно объявить врагом народа за ее последние высказывания. Об этом он сообщил «Царьграду».

По его словам, такой статус Примадонна заслуживает в связи с заявлением о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве. Пугачева в одном из интервью назвала его приличным и порядочным человеком.

«Ей обязаны были присвоить статус врага народа. То есть за оправдание, за поддержку терроризма. Вот она заслужила именно такого звания. При всем моем уважении к ее таланту, в период 70-80-90-х годов, понимаете?» — сказал Дзюник.

Он также добавил, что если бы певица вернулась в Россию и сказала, что ошибалась, он все равно не пожал бы ей руку.

Джохар Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. После нескольких покушений на него очередная операция в 1996 году прошла успешно.