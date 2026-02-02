Родители Монеточки* продали недвижимость в России

Родители певицы Монеточки* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова; включена в реестр иноагентов в России) продали квартиру в Екатеринбурге и переехали жить к дочери в Вильнюс. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 60-летний Андрей и 59-летняя Елена Гырдымовы продали свою трехкомнатную квартиру площадью 90 кв. м на улице Академика Шварца. Стоимость подобного жилья в этом районе оценивается примерно в 15 миллионов рублей. Часть вырученных средств, 1,6 миллиона рублей, мать певицы разместила на сберегательном вкладе, где за год получила более 300 тысяч рублей процентов.

В Литве, по данным источника, родителям артистки приходится адаптироваться к новой жизни. Андрей Гырдымов, имеющий большой стаж инженера-строителя, ищет работу в строительной сфере. Его дочь помогает ему с поиском, рассылая запросы в русскоязычные чаты по подработкам. Елена Гырдымова пробует себя в стендап-комедии и, как сообщается, даже вошла в лигу резидентов одного из клубов.

Из российской недвижимости у семьи осталась комната в московской коммунальной квартире на Земляном Валу площадью 20,4 кв. м, купленная в сентябре 2022 года. Она оформлена на мать певицы и оценивается примерно в 11 миллионов рублей.

* Включена Минюстом России в список иностранных агентов.