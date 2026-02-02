Кендрик Ламар стал самым титулованным рэпером в истории «Грэмми»

Исполнитель Кендрик Ламар одержал победу во всех рэп-номинациях премии американской Академии звукозаписи Grammy.

Церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе в 68-й раз.

Ламар стал лидером по числу номинаций на Grammy в 2026 году, он был выдвинут в девяти категориях. Рэпер получил статуэтки за лучшее рэп-исполнение и исполнение мелодичного рэпа, рэп-песню, рэп-альбом.

Теперь на счету Кендрика Ламара 26 наград Grammy. Это новый рекорд в истории премии - до Ламара самым титулованным рэпером был Jay-Z, которому в 2025 году вручили 25-ю статуэтку.