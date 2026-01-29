Певица МакSим объявила пол ребенка со сцены

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) выступила в Тюмени впервые за 17 лет.

Популярная артистка исполнила не только новые песни, но и такие хиты как "Нежность", "Отпускаю", "Сантиметры дыханья", "Одиночка", "Дорога", "Зима", "Золотыми рыбками", "Ветром стать", "Штампы", "Осколки", "Лучшая ночь", "На радиоволнах", "Научусь летать", "Секретов нет", "Мой рай".

А еще Марина со сцены объявила пол будущего ребенка. Сейчас стало модным, когда артисту передают на сцену из зала от будущих родителей конверт, в котором находится бумага с полом малыша. Вот такую бумагу вручили и Максимовой.

"У вас будет мальчик!" - сообщила, распечатав конверт, певица и осыпала пару добрыми пожеланиями, передает "КП-Тюмень".

Отметим, что на концерте артистка сменила несколько нарядов, подчеркнувших ее стройную фигуру. Отметим, что еще несколько месяцев назад Максимова не могла похвастаться отличной формой. Впоследствии артистка призналась, что у нее были отеки и лишний вес из-за проблем с алкоголем. Певица даже легла в реабилитационный центр, в котором провела несколько недель.

Сейчас алкогольная зависимость осталась в прошлом. Марина много работает, а каждую свободную минуту проводит с дочками Александрой и Марией.