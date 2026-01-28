Александра Гордона приняли за сутенера

Российский телеведущий Александр Гордон был принят за сутенера на израильской границе. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на влог «Консерватор».

По словам Гордона, это произошло около 10 лет назад. Тогда таможенники приняли его тогдашнюю жену Нозанин Абдулвасиеву за работницу секс-услуг — между Гордоном и девушкой была большая разница в возрасте. На тот момент пара пробыла в браке уже 6 лет.

«Разница в возрасте у нас была около 30 лет. Мне было 50, ей 20. Мы были женаты с Нозой уже год. Это мать моих детей. <...> За что мне должно быть стыдно? Вот даже президент на прямой линии признался, что влюблен. А я так вообще мальчишка», — заявил он.

Ранее Гордон и его шестая супруга Алина завели щенка.