Предприниматель Матус сравнил интервью Пугачевой с имиджевым самоубийством

Алла Пугачева потеряла популярность и совершила имиджевое самоубийство после позитивных высказываний о Джохаре Дудаеве. Такое мнение высказал бизнесмен Андрей Матус.

© Вечерняя Москва

Предприниматель отметил значительное снижение интереса зрителей к выступлениям артистки, подчеркнув отсутствие спроса на концерты как в России, так и в Израиле.

— Аудитория электоральная начинает потихоньку от этих лидеров откалываться. Как только отколется окончательно — они не нужны. Кому нужна Пугачева, скажите? Каким-нибудь пенсионерам, у которых воспоминания, как они на концерт ходили? Да... Мне кажется, Пугачева, не столько политически, а среди людей, своей аудитории, совершила публичное самоубийство себя как человека, — заявил предприниматель в беседе с RT.

Певица Алла Пугачева назвала «приятным и порядочным человеком» лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, которого обвиняют в геноциде русских. За это артистку жестко раскритиковали представитель МИД Мария Захарова, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие политики. Кто такой Дудаев и что еще сказала о нем Пугачева — в материале «Вечерней Москвы».

Савеловский районный суд оставил без движения иск, предъявленный к Пугачевой адвокатом и ветераном боевых действий в Афганистане Александром Трещевым. Мужчина обратился в инстанцию после заявления певицы о том, что Дудаев — приличный и интеллигентный человек. По его мнению, это высказывание порочит его честь.

Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что Пугачева, восхищаясь лидером чеченских сепаратистов Дудаевым, оскорбила память трехсот тысяч погибших человек во время военных кампаний в Чеченской Республике.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Пугачевой, где она высказалась о Дудаеве, заявив о его порядочности. Он назвал ее слова пустословием. По его словам, о пользе, которую принес Дудаев республике, следует спросить у чеченцев.