Лена Перминова собирается стать мамой в пятый раз

Елена Перминова родила четырех детей от миллиардера Александра Лебедева. Однако после 20 лет совместной жизни брак рухнул. Никита, Егор, Арина и Александр остались с мамой, но отец выделил им щедрые алименты.

© Соцсети

Наследники Перминовой и Лебедева ни в чем не нуждаются. А модель так счастлива быть многодетной мамой, что задумалась о пятом малыше. Своими планами Лена поделилась с поклонниками в личном блоге.

Внезапное желание стать мамой в пятый раз возникло у Перминовой, когда она с детьми пришла в магазин. Модель просто не смогла пройти мимо отдела одежды для совсем маленьких девочек. Перминова сняла на камеру милые миниатюрные платьица.

"Опасное место! Тут мне хочется стать мамой в пятый раз. Все эти вещички — ну просто..." — заявила Лена.

Однако тут же от размышлений о еще одном ребенке модель отвлек ее младший сын Саша, мальчику потребовались кроссовки.