Певица Лариса Долина приехала на прощание с Олейниковым

Певица Лариса Долина посетила прощание с режиссером и телеведущим Александром Олейниковым. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Долину заметили на прощании с режиссером Олейниковым
© РИА Новости

Долина отметила, что Олейников был ее товарищем. Артистка заявила, что режиссер был профессионалом высочайшего класса.

«Но для меня не это важно. Важно, что был очень веселым человеком, и в его компании всегда чувствовала себя очень хорошо. Ну а потом он был Сашиным другом, Саши Абдулова. И все друзья Саши – мои друзья», — поделилась певица.

Александра Олейникова не стало 24 января в возрасте 60 лет. По данным канала Mash, шоумен и три его приятеля пришли в бар из ресторана неподалеку. Спустя десять минут режиссер вышел подышать без куртки в мороз -15°, а после, по словам очевидцев, упал.

Олейников пришел на телевидение в 20 лет и связал с этой сферой всю дальнейшую карьеру. Он работал над созданием рейтинговых проектов, а его профессиональные качества высоко ценились не только в России, но и за рубежом — режиссера приглашали к сотрудничеству иностранные компании.

