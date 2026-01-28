Горе в семье Ольги Орловой

Ольга Орлова сообщила грустную новость. Не стало ее свекрови. Печальное известие певица выложила в своем официальном телеграм-канале.

"Теперь у Ани есть Ангел на небе… Бабушка Ангелина", - коротко оповестила общественность Орлова.

В комментариях многочисленные подписчики выразили свои соболезнования и слова поддержки.

Отметим, что в настоящее время Ольга находилась на отдыхе на Мальдивах. Туда она отправилась с супругом Валерием и их дочкой Анной. Отметим, что избранник Орловой ведет непубличную жизнь и старается не появляться в соцсетях знаменитой жены.

Напомним, Ольга Орлова вышла замуж около пяти лет назад. Певица хвасталась идиллией в семье и осуждала тех, кто давал ей нравоучительные советы. В частности, ведущей советовали не оставлять супруга наедине с помощницами по дому, чтобы не допустить адюльтера, а также интересовались у экс-солистки "Блестящих", что она будет делать, если муж ей изменит.

В 2023 году артистка родила дочь Анну. Беременность Ольги стала сенсацией, ведь на тот момент ей было 46 лет. Интересное положение она скрывала до тех пор, пока живот не стал настолько большим, что прятать его стало решительно невозможно.

Отметим, что у Орловой есть взрослый сын Артем от бизнесмена Александра Карманова. Старшему наследнику Ольги будет 25 лет.