Названа цена билетов на концерт Долиной

Певица Лариса Долина после скандала с квартирой провела первый публичный концерт. Стоимость билетов составляла от 9,5 до 12,5 тыс. рублей, пишет Ura.ru.

По данным портала, концерт прошел в московском музыкальном баре Petter, который вмещает от 70 до 90 человек.

«Билеты на первый концерт певицы Долиной стоили от 9,5 до 12,5 тыс. рублей. Около 20 мест оставались непроданными», — отметил автор статьи.

Журналист заметил, что минимальный чек в заведении в день концерта также был выше среднего. Салаты стоили около 1500 рублей, бокал вина или шампанского — от 1000 рублей.

Ранее сообщалось, что концерт Долиной продлился чуть больше часа. Вместе с певицей на сцене выступал музыкальный коллектив «Долина Band».