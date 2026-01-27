Раскрыто, куда пропала Елена Ваенга

Певица Елена Ваенга практически исчезла из публичного пространства из-за осознанного решения сосредоточиться на семье и личной жизни, отказавшись от активной медийности. Об этом заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

«Елена Ваенга, честно говоря, отдельный вид искусства! Да, она не объявляла о завершении карьеры или ухода со сцены, но приняла решение посвятить себя личной жизни», – сказал Дворцов.

По его словам, многие поклонники сегодня задаются вопросом, почему исполнительница хита «Курю» перестала появляться на светских мероприятиях и редко выходит на сцену. Как отметил Дворцов, причины этого не связаны ни с завершением карьеры, ни с кризисом в творчестве. Он подчеркнул, что Ваенга сознательно выбрала роль счастливой жены и матери, поставив личную жизнь выше публичной активности.

Продюсер обратил внимание, что в последние годы певица предпочитает проводить праздничные дни в кругу близких, а не участвовать в новогодних корпоративах и звездных мероприятиях.

Дворцов также отметил, что сохранение постоянной популярности требует от артиста непрерывной работы в медиапространстве: регулярного выпуска хитов, участия в телевизионных проектах, активного пиара и присутствия в информационной повестке. Длительные паузы в карьере значительно осложняют возвращение на вершину шоу-бизнеса. В этом контексте он заявил, что Ваенге, как и ряду других популярных ранее исполнителей, будет непросто вновь занять лидирующие позиции после продолжительного отсутствия на сцене, передает Общественная служба новостей.