Долиной предрекли «закат карьеры»

Певица Лариса Долина переживает спад популярности и находится на закате своей карьеры. Как сообщает News.ru, об этом сказал критик и продюсер Павел Рудченко.

Он отметил, что Долина могла стать «токсичной артисткой», поскольку многие не разделяют ее взгляды и действия. Продюсер считает, что сейчас само творчество исполнительницы «ушло на второй план».

«Прежде всего, люди смотрят на отношение артиста к зрителю. Певица теперь не собирает тысячники, а работает по небольшим залам и клубам. В сборных концертах ее тоже не особо ждут, провожают угугуканьем. Можно сказать, что данный артист находится на закате своей карьеры», — заявил он.

Напомним, что Долина оказалась в центре скандала из-за квартиры, которую она продала под влиянием мошенников. Артистка смогла восстановить право на недвижимость через судебное разбирательство, однако Верховный суд в конце 2025 года постановил передать жилье в Хамовниках покупательнице Полине Лурье.

Ранее сообщалось, что Долина смогла собрать лишь 44% от полного числа возможных зрителей на свой первый московский концерт в 2026 году, который должен состояться 27 января. Выступление артистки с ее коллективом продлится чуть более часа.