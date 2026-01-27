Софья Эрнст резко ответила критикам Богомолова

Актриса и выпускница МХАТа Софья Эрнст выступила в поддержку режиссера Константина Богомолова, которого назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии. Как сообщает Starhit, она уверена, что Богомолов справится с развитием образовательного учреждения.

Ранее выпускники и студенты МХАТа обратились к министру культуры РФ Ольге Любимовой. В открытом письме, которое опубликовала актриса Марьяна Спивак, они попросили пересмотреть решение о назначении Богомолова, заявив, что это нарушает традиции преемственности, поскольку все предыдущие руководители были «корневыми мхатовцами». Кроме того, они напомнили, что традиция открытого выбора ректора является неотъемлемой частью наследия школы Станиславского и Немировича-Данченко.

Эрнст в своей публикации напомнила, что в Школе-студии нет режиссерского факультета, из-за чего Богомолов поступил в ГИТИС. Она считает странным использовать это основание для отрицания в нем «принципов русского психологического театра».

«В самом начале карьеры Богомолов был приглашен Олегом Павловичем Табаковым сначала в "Табакерку", потом в МХТ, где поставил более 10 спектаклей, находясь в непрерывном сотворчестве с Мастером и выпускниками Школы-студии. Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, что для режиссера более значимо», — заявила артистка.

Актриса уверена, что Богомолов отдаст все силы развитию МХАТа. Она заметила, что Театр на Малой Бронной под руководством режиссера «демонстрирует и художественную состоятельность, и, что важно, управленческую эффективность». По мнению Эрнст, необходимо заниматься не «консервированием» традиций, а их развитием и интеграцией в современную реальность.