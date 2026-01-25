Алиса Гребенщикова рассказала о потери отца

Алиса Гребенщикова еще перед новогодними праздниками рассказала о том, что в семье случилось горе, умер ее дедушка. А недавно она призналась, что вслед за ним ушел и еще один близкий человек, папа Дима, второй муж ее мамы, который занимался воспитанием Алисы. Напомним, что *Борис Гребенщиков развелся с женой, когда дочке было всего два года и отношения с ним у Алисы не всегда были гладкие. Папа Дима стал для Гребенщиковой тем человеком, который был всегда рядом, мог подставить свое плечо, он обожал ее сына Алешу. Это были по-настоящему близкие и добрые отношения. Поэтому сейчас артистка чувствует себя разбитой и пытается справиться с потерей, но пока не очень получается.

Она не стала уточнять, что же случилось с мужчиной, пояснив только, что он ушел из жизни трагически.

«Или вот мы сидим с папой Димой дома в Петербурге, болтаем, вспоминаем детсадовскую еду, и я предлагаю пойти в столовую на Разъезжей, так как там как раз абсолютно детсадовские нежные котлетки, мы тут же подрываемся, идем, я учу его записывать кружочки, чтобы быть на волне с Алешей, мы не обсуждаем ничего серьезного, просто щебечем, я никак не могу вспомнить, о чем, завтра пообедаем вместе? Ну, как получится. Не завтра, так уже потом как-нибудь, куда спешить, столько времени впереди… А Бог, наверное, уже же знал, что никогда мы больше вместе не пообедаем. Почему, дорогой Бог, ты не подал мне знак? Или ты подавал, а я не поняла? Папы Димы не стало прямо перед Новым годом. И я никак не находила в себе силы написать об этом. Я не хочу в это верить. Я специально отключаю комментарии к посту, так как не хочу читать ничьих соболезнований», — написала она в соцсетях.

*Борис Гребенщиков признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 30.06.2023 г.