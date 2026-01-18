Сати Казанова прокомментировала слухи об уходе в монастырь

В последнее время в СМИ и социальных сетях распространились слухи о том, что Сати Казанова собралась уходить в монастырь. Певица опровергла эту информацию, обратившись к поклонникам в личном микроблоге. Об этом рассказывает издание Life.

Сати объяснила, что ее слова о выборе духовного пути были истолкованы превратно. Статус «монаха в миру» это совсем иное нежели статус служителя в стенах религиозного учреждения. Для этого не нужно отказываться от мирской жизни или оставлять семью. Он связан с духовными практиками и стремлением к самосовершенствованию.

Ранее Сати Казанова объявила в своем Telegram-канале о получении монашеского статуса. Певица вошла в число девяти учеников своего духовного наставника и теперь выполняет особые обязанности в рамках его миссии.

Артистка назвала своих единомышленников «монахами в миру». Она рассказала, что прошла ритуал очищения и церемонию посвящения, в результате чего получила духовный сан пандит. По словам Казановой, пандит — это не тот, кто знает больше других, а тот, кто видит глубже и чище, не разделяя мир по внешним признакам.