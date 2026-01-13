Леонтьев спел специально для Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что на отдыхе в Таиланде специально для нее спел певец Валерий Леонтьев. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Канал привел видеозаписи, на которых Леонтьев поет свой хит «Казанова».

«Это было незабываемо и только для нас до официального концерта», — заявила Собчак.

При этом она не объяснила, что это было за выступление, отметив только то, что «места надо знать».

Леонтьев уехал из России в 2022 году. Он долгое время не выходил на связь со СМИ и не раскрывал причин отъезда. Певцу принадлежит вилла в пригородном районе Майами Серфсайде. В доме есть свой гараж, шесть спален и семь санузлов, а также бассейн и деревянный пирс, у которого паркуется катер.

В 2024 году Леонтьев объявил о том, что завершает свою карьеру. При этом директор народного артиста России Борис Чигирев отмечал, что певец не собирается возвращаться на сцену.