Садальский вышел на связь после операции

Станислав Садальский вышел на связь с поклонниками в запрещённой в РФ соцсети. Актёр поделился снимком из больничной палаты и объяснил, что перенёс операцию.

«Когда шесть лет назад я загремел в больницу и мне поставили стент, кто-то из моих подписчиков поздравил: «Ну, Стас, с первым стентом! Вошел в возраст, когда вместо [нецензурная лексика] может встать сердце!». Всегда ценил своих читателей за чувство юмора. А вот сегодня установили второй стент», — поделился артист.

По словам Садальского, во время диагностики медики выявили сужение просвета артерии на 80%.

«Говорят, шибануть могло когда угодно, например, во время завтрашней репетиции нашего нового спектакля с Васильевой. Врач, проводивший стентирование, тоже с юмором, лицо доброе, глаза умные», — рассказал Станислав.

