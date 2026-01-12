Боня отругала дочь за крупные траты

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram, что ее 13-летняя дочь Анджелина значительно превысила свой лимит расходов за день.

Боня призналась, что узнала об этом после разговора с отцом ее ребенка Алексом Смерфитом. По словам телеведущей, ее дочь начала ежедневно тратить по €700 (около 64 тысяч рублей по текущему курсу - "Газета.Ru"). Девушка пользуется картой матери во время покупок.

"Я этого не видела. Я ей написала, что тут папа спрашивает: "Ты не офонарела?" Она такая: "Скажи, что это новогодний подарок". Такая хитрая, конечно!" — рассказала телеведущая.

Боня уточнила, что проведет с дочерью серьезный разговор по поводу ее трат. Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались.

В январе 2026 года Боня сообщила, что ее взаимоотношения со Смерфитом стали теплее. Она также рассказала, что работает над реалити-шоу. В нем примет участие ее дочь.