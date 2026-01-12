Объявлены победители премии «Золотой глобус»

В США прошла церемония награждения премии «Золотой глобус», в рамках которой отметили заслуги в области кинематографа и телевидения за 2025 год.

© Вечерняя Москва

Картина «Хэмнет» взяла награду в категории «Лучший фильм в жанре драма», работа «Битва за битвой» — в жанре «мюзикл или комедия». Лучшим международным фильмом стал «Секретный агент».

Лучшим комедийным сериалом признана «Киностудия». Награду за лучший телефильм, сериал или мини-сериал вручили картине «Переходный возраст» — всего работа взяла четыре награды. «Больнице «Питт» досталась статуэтка за лучший драматический сериал.

Пол Томас Андерсон признан режиссером года за фильм «Битва за битвой», он же забрал награду за лучший сценарий. Лучшей актрисой в жанре «драма» стала Джесси Бакли благодаря роли в картине «Хэмнет», а в жанре «мюзикл или комедия» — Роус Бирн за игру в фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла».

Приз за лучшего актера забрал Вагнер Мора, который снялся в фильме «Секретный агент».