Концерт Егора Крида отменили в Таиланде

Концерт российского музыканта Егора Крида отменили на Пхукете. Причиной стал провал с продажей билетов, хотя официально заявляется об «организационных обстоятельствах», пишет телеграм-канал Mash.

Канал сообщает, что Крид планировал выступить 12 января на топовой площадке Тая Plumeria Event Space. В новогодние каникулы там уже выступали Валерий Леонтьев и Нилетто.

Однако продажу билетов на концерт пришлось остановить из-за низкого спроса. Всего продали около 300 билетов на танцпол (ценой 5 тысяч рублей).

Организаторы пытались продать вип-места (от 150 тыс. до 700 тыс. рублей), но желающих не нашлось. В итоге переносить концерт не стали, а попросту отменили.

По данным Mash, гонорар Крида за выступление составляет 17 млн рублей.

Накануне Крид рассказал, как блогера Синяка ограбили в Париже.